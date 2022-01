Según Hirane, La Red lo "censuró" al terminar anticipadamente su programa

El humorista Sergio "Checho" Hirane consideró que el canal La Red "censuró" su espacio "Café Cargado", luego de que la estación adelantara el fin del ciclo -previsto para el 30 de enero- por las declaraciones del conductor contra el futuro gobierno.

Aunque por censura se entiende una acción previa a la emisión de contenidos, como cuando la dictadura obligaba a revistas a editar números borrando fotografías, Hirane se declaró "triste, porque fui ingenuo al creer que La Red iba a respetar la libertad de expresión".

La estación anunció el lunes que sacaba de su parrilla el programa de Hirane, al que le quedaban 2 emisiones en su presente ciclo, luego de que en su espacio de Radio Agricultura el conductor llamara a los empresarios a "ponerle todo tipo de trabas para que le vaya mal en sus malas políticas" al Presidente electo, Gabriel Boric.

Aunque en su cuenta personal de Twitter Hirane se disculpó" por la declaración y se justificó en que "no use (sic) lenguaje adecuado y me arrepiento"; luego nuevamente al aire modificó la versión: "Quedó la sensación de q yo llamé a los empresarios a boicotear el gobierno, cosa q jamás he hecho".

Hirane conducía "Café Cargado" desde octubre de 2020.