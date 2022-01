La Red "cortó" a Checho Hirane por llamado a boicotear al futuro gobierno

El canal La Red decidió terminar el ciclo del programa de conversación política "Café Cargado", conducido los días domingo por el humorista Sergio "Checho" Hirane, pese a que su temporada concluía el próximo 30 de enero.

¿La razón? Las declaraciones de Hirane en su programa de Radio Agricultura, donde junto al ultraderechista ex ministro de la dictadura Sergio Melnick, llamó a los empresarios a boicotear al futuro gobierno.

"Tales declaraciones provocan desconfianza en la realización editorial de 'Café Cargado' y es por eso que La Red ha decidido leventarlo de su parrilla programática", dijo el canal.

La Red ha decidido terminar el ciclo del programa Café Cargado", que era emitido todos los domingos.

En el programa radial "Conectados" Hirane se ha caracterizado por su opinión política, convocando siempre a panelistas afines, como Melnick, con quien suelen tildar toda postura contraria a las propias como de "izquierda radical".

Hirane usó su cuenta en Twitter para "disculparse" por sus dichos y se justificó en que "no use (sic) lenguaje adecuado y me arrepiento. Sin embargo, luego al aire dio otra versión: "Quedó la sensación de q yo llamé a los empresarios a boicotear el gobierno, cosa q jamás he hecho".

Pido disculpas publicas x haber dicho que los empresarios deberían boicotear el gobierno del pdte, para que no pueda cumplir sus malas políticas. No use lenguaje adecuado y me arrepiento. Pero sigo teniendo el legitimo derecho de NO creer en la supuesta moderación del Pdte electo — chechohirane (@hiranechecho) January 16, 2022