Actor que interpretó a "Tarzan" muere en un trágico accidente aéreo

El actor Joe Lara, recordado por haber interpretado a "Tarzan" en el cine y la televisión, falleció este fin de semana en un trágico accidente aéreo ocurrido en el estado de Tennessee en Estados Unidos.

Según informa BBC el intérprete viajaba junto a su esposa Gwen Shamblin Lara sobre el Percy Priest Lake, el embalse donde colisionó la aeronave. Por ahora los equipos de rescate trabajan para recuperar restos humanos y partes del avión que permitan determinar las causas de su caída.

Según los reportes policiales la aeronave, una Cessna C501, llevaba siete pasajeros al momento de su accidente a las 11:00 de la mañana (hora local) de este sábado.

Joe Lara se hizo conocido en 1989 cuando protagonizó el telefilm "Tarzan in Manhattan", una película donde su principal misión era rescatar a la mona "Cheeta" de un grupo de científicos.

Entre 1996 y 1997 Lara volvió a repetir el papel para la serie televisiva "Tarzan: The Epic Adventures".

