La serie "Ahsoka", la nueva producción del universo de Star Wars, presentó un nuevo horario de estreno en Disney+.

La producción estadounidense al personaje "Ahsoka Tano", interpretada por Rosario Dawson, en los eventos posteriores a "The Mandalorian" y "The book of Bobba Fett".

El villano principal de la serie será el "Gran Almirante Thrawn", interpretado por Lars Mikkelsen.

"Ahsoka" está compuesta por ocho episodios.

¿A qué hora se estrena "Ahsoka"?

Los dos primeros capítulos de la serie estará disponible en Disney+ este martes 22 a las 21:00 horas.