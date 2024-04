TC revisará admisibilidad de recurso del general Yáñez el 7 de mayo

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) fijó para el 7 de mayo los alegatos de admisibilidad del requerimiento ingresado por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que busca declarar inconstitucional su formalización por una causa vinculada con el estallido social.

La audiencia en cuestión, que originalmente tendría lugar en esa misma fecha, fue aplazada hasta el 1 de octubre, una vez que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió este lunes la solicitud del fiscal Centro Norte, Xavier Armendáriz.

Con todo, el presidente de la Segunda Sala del TC, José Ignacio Vásquez, y los ministros María Pía Silva, Raúl Mera, Catalina Lagos y Marcela Peredo revisarán los alegatos de la defensa de Yáñez a partir de las 13:00 horas del próximo martes, previo a resolver el fondo del requerimiento por inaplicabilidad, que apunta a la actuación del Ministerio Público.

El general será formalizado junto a su antecesor en la dirección de Carabineros, Mario Rozas, y el exsubdirector Diego Olate por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, época en que el actual jefe la policía ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.

En las últimas semanas, Yáñez ha interpuesto una serie de acciones judiciales con el fin de dejar esta audiencia sin efecto; de hecho, el mismo tribunal ya rechazó su solicitud para suspenderla hace una semana.

Esto lo mantenía contra las cuerdas, ya que el Gobierno planteó un criterio bajo el cual las autoridades que lleguen a ser formalizadas por algún delito deberían renunciar a sus cargos, por lo que se preveía su dimisión el sábado pasado.

Sin embargo, tras el asesinato de tres carabineros en la Región del Biobío, el Gobierno salió este fin de semana a respaldar al jefe policial.

¿EXCEPCIÓN AL "CRITERIO TOHÁ"?

En cuanto al respaldo del Ejecutivo hacia el general director, el diputado UDI Henry Leal reflexionó que "cada día tiene su afán; faltan muchos meses para octubre, y así como están las cosas, puede pasar de todo. Sin embargo, sería importante que el Gobierno aclarara si esta es una excepción a la doctrina Tohá, o se va a analizar caso a caso en adelante"

"Lo que no puede ocurrir es que se fije un criterio y luego, por las circunstancias, se tenga que estar modificando. Por eso siempre dijimos que fue un error, una equivocación del Gobierno, fijar esto que es ilegal, porque la formalización no es si no comunicar que hay una investigación en contra de una persona, nada más que eso", subrayó.

Por otra parte, el Partido Comunista manifestó sus sospechas respecto a si la decisión de aplazar la audiencia respondió a un "criterio político", por lo que el fiscal nacional, Ángel Valencia, aseveró en Cooperativa que "cualquier especulación sobre motivos adicionales" a lo argumentado por Armendáriz "no tiene sentido".

En contraste con el PC, la diputada frenteamplista Emilia Schneider planteó que "si bien no comparto que se siga dilatando el trabajo de la Justicia en torno a los casos relacionados con violaciones a derechos humanos en el estallido social y abusos policiales, la Justicia ya ha tomado una definición, que es aplazar la formalización del general Yáñez, y en ese sentido, creo que hay que ser respetuosos con esta decisión, y dejar que las instituciones hagan su trabajo".

"Pero sin duda -aclaró-, el general Yáñez deberá enfrentar a la Justicia, como le tocaría a cualquier ciudadano. Sigo creyendo además que un general director formalizado debilita la confianza en Carabineros, y no es lo óptimo para dirigir la institución".

Ante la postergación, la Coordinadora de Familiares y Víctimas de Trauma Ocular se manifestó frente al Palacio de la Moneda este martes, exigiendo que este caso no quede impune.