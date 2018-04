Cannes revela un avance de la serie "La verdad sobre el caso Harry Quebert"

Las primeras imágenes de la última producción del director Jean-Jacques Annaud, una adaptación de la exitosa novela "La verdad sobre el caso Harry Quebert", fueron desveladas en el festival de series de Cannes, que atrajo a los talentos más internacionales en su primera gala oficial.

El propio Annaud, Óscar a la mejor película extranjera en 1977 por "Black and white in color", acudió a la ciudad para presentar en Canneseries esta creación de diez episodios, su primera en este formato, en la que lleva trabajando dos años y que sigue en postproducción en Canadá.

Junto a él estuvieron el escritor del libro, el suizo Joël Dicker, y los tres principales protagonistas de la historia, Patrick Dempsey, en la piel del escritor Harry Quebert; Kristine Froseth, que interpreta a Nola, y Ben Schnetzer, el joven autor que tratará de demostrar la inocencia de su amigo, sospechoso de un asesinato.

"Hace tiempo que tenía ganas de lanzarme a la televisión. Quería hacer una adaptación de este 'thriller' psicológico y una serie era el formato perfecto", explicó en la gala Annaud, que aseguró haber concebido esta obra como "una gran película", con un duro trabajo equivalente a hacer "cuatro o cinco largometrajes".

Por su parte, Dicker se mostró entusiasmado con una adaptación que "dejará a los seguidores del libro muy contentos".

Si bien la serie no forma parte de las diez seleccionadas para competir por los trofeos de Canneseries, cuyas proyecciones comienzan este domingo, la organización ha apostado por dos grandes producciones para la apertura y cierre del concurso, en su búsqueda por situar este festival al nivel de su ya conocida muestra de cine.

"Todos en la industria del cine tenemos un gran respeto por lo que Cannes ha hecho por las artes", argumentó Annaud en gesto de apoyo a esta primera y ambiciosa edición de Canneseries, que se celebra entre el 4 y el 11 de abril en paralelo a uno de los mayores mercados de formatos audiovisuales, MIPTV.

La selección de escenas, agrupadas en un montaje de 20 minutos, sirvió de aperitivo para los 2.000 espectadores que acudieron al auditorio Lumière preparados para revivir una de las historias policíacas más sonadas de la literatura reciente.

Una muestra que sólo se pudo ver esta noche, según explicó Annaud, que ha trabajado en este montaje especial durante dos meses y que consiguió recoger un sonado aplauso del público al fin del filme.

Este nuevo proyecto del responsable de títulos como "The Name of the Rose (El nombre de la rosa)" (1986) o "Seven Years in Tibet (Siete años en el Tibet)" (1997) recrea la historia de Harry Quebert, un famoso escritor vinculado con la desaparición de una chica de 15 años, Nola Kellergan, cuyo cadáver aparece décadas más tardes en los alrededores de su casa.

La actriz británica Michelle Dockery, conocida por su papel de Lady Mary Crawley en la serie "Downtown Abbey", acudió también al evento para recoger el premio Variety Icon Award como reconocimiento a su carrera.

"De pequeña estaba obsesionada con la televisión, me pasaba horas viendo con mis padres series como "Prime Suspect" que me inspiraron para hacer una carrera de televisión", dijo la intérprete.