"El Pingüino" de Colin Farrell tendrá su propia serie en HBO MAX

Colin Farrell retornará con su personaje de "El Pingüino" con una miniserie spin-off en HBO MAX de la reciente estrenada "The Batman".

La producción seguirá al personaje, cuyo verdadero nombre es Oswald Cobblepot, a medida que asciende en las filas del inframundo criminal de Ciudad Gótica, algo que se presentó en la película de Matt Reeves.

Esta serie se suma a los proyectos anunciados previamente, como el enfocado en la policía de Ciudad Gótica pero que quedó en suspensión; mientras Reeves también adelantó que habrá una serie sobre el Manicomio Arkham para explorar sus orígenes.

"Colin explotó como 'El Pingüino' en 'The Batman', y tener la oportunidad de explorar a fondo la vida interior de ese personaje en HBO Max es una emoción absoluta", dijo Reeves en un comunicado.

Every story has a beginning. The Penguin (working title), a new limited series starring Colin Farrell, is coming to @hbomax. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, and Lauren LeFranc to serve as executive producers. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe