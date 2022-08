"House of the Dragon" tendrá una segunda temporada

Oficialmente, "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones", tendrá una temporada 2 luego de ser renovada por HBO.

La decisión llegó después de la exhibición del primer capítulo de "House of the Dragon" el pasado domingo, que según cifras de HBO fue visto por 10 millones de espectadores esa misma noche, lo que hizo que fuera el mejor estreno de una serie de la señal.

"House of the Dragon" cuenta la historia de la Casa Targaryen que tuvo lugar unos 200 años antes de los eventos retratados en "Game of Thrones". Está basada en la novela "Fuego y sangre" de George R.R. Martin.