House of the Dragon: Todo lo que se sabe sobre la segunda temporada

La serie "House of the Dragon" acaba de concluir su primera temporada con un electrizante episodio que dejó varias tragedias y que sentó las bases para el conocido conflicto de "La danza de los dragones".

-De aquí en adelante esta nota contiene spoilers- En el décimo capítulo de la producción se pudo ver la muerte de dos de los hijos de Rhaenyra: su sexto hijo nació muerto y Lucerys, su segundo hijo, fue devorado por el dragón Vhagar y Aemond Targaryen en una secuencia que pareció un accidente, a diferencia del libro "Fuego y sangre" donde el asesino sí tuvo intención.

Durante todo el episodio Rhaenyra busca aliados con el fin de prepararse para el inminente conflicto con "Los verdes", la facción que apoya al Rey Aegon II, quien fue coronado inmediatamente tras la muerte de Viserys.

Los eventos seguirán desarrollándose en una segunda temporada que, si bien no tiene fecha de estreno, sí tiene confirmado el inicio de sus grabaciones. Esto es todo lo que sabemos de la segunda temporada de "House of the Dragon".

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

En agosto pasado, y tras la exhibición de su primer episodio, HBO confirmó que "House of the Dragon" sería renovada para una segunda temporada cuya fecha de estreno es aún desconocida.

Sí se sabe que el rodaje de los nuevos episodios comenzará en diciembre de 2022, por lo que se estima que la nueva temporada debutará durante el primer semestre del año 2024.

Uno de los cambios más notables de cara a la segunda temporada es la salida de Miguel Sapochnik como showrunner. El director de emblemáticos episodios de "Game of Thrones" anunció su retirada del proyecto en septiembre pasado. En su lugar asumirá Alan Taylor, quien también dirigió capítulos recordados como "Baelor" y "Beyond the wall".

¿Cuál será la historia en la segunda temporada de House of the Dragon?

Con el último episodio la serie sentó las bases de "La danza de los dragones", el conocido conflicto interno de la familia Targaryen que termina siendo fundamental en el universo creado por George R.R. Martin.

De acuerdo a "Fuego y Sangre", la novela en la que se basa esta serie, lo ocurrió entre Aemond y Lucerys es solo el primer chispazo de una serie de batallas, muertes e impactantes momentos que se desarrollarán en la historia.

Esta segunda temporada también incluirá varios personajes nuevos que ya han sido mencionados en los libros, pero que en la serie no se les ha dado el tratamiento adecuado. Tal es el caso de Daeron Targaryen, el cuarto hijo de Viserys y Alicent quien no ha aparecido demasiado en pantalla, pero que ciertamente tendrá un rol fundamental en los próximos eventos.

¿Cuántas temporadas tendrá House of the Dragon?

Por ahora HBO solo ha confirmado el desarrollo de una segunda temporada. Sin embargo el éxito de la serie, con un promedio de 30 millones de espectadores por capítulo, hace casi inminente la llegada de más temporadas.

De hecho, George R.R. Martin considera que la serie debe tener a lo menos cuatro temporadas de 10 episodios para "hacer justicia a la danza de los dragones, de principio a fin".