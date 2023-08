Ron Cephas Jones, actor de "This is Us", murió a los 66 años

El estadounidense Ron Cephas Jones, actor que ganó dos premios Emmy por su paso por la serie "This Is Us", murió a los 66 años de edad.

Jones falleció "debido a un problema pulmonar de larga data", confirmó su representante en un comunicado a la revista People..

"A lo largo de su carrera, cualquiera que tuvo la suerte de conocerlo sintió su calidez, belleza, generosidad, amabilidad y corazón", se lee en el comunicado.

"Comenzó su carrera en el Nuyorican Poets Cafe y su amor por el escenario estuvo presente a lo largo de toda su carrera", sigue el texto.

"La belleza interior y el alma de Ron fueron evidentes para la gran audiencia por su actuación ganadora de varios premios Emmy en 'This is Us'", serie en la que participó como invitado como "William", el padre biológico de "Randall".