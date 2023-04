Segunda temporada de "House of the Dragon" ya comenzó su rodaje

La cadena HBO informó que la segunda temporada de "House of the Dragon" ya inició su proceso de producción y rodaje.

El equipo de producción retomó el trabajo casi seis meses después de la emisión del cierre de la primera temporada, por la cual recibieron el Globo de Oro a Mejor Serie Drama.

Durante sus nuevos episodios la serie explorará los eventos de "La danza de los dragones", en la cual las dos facciones de la familia Targaryen se enfrentarán en una descarnada guerra descrita en el libro "Fuego y Sangre" de George R. R. Martin.

Para esta segunda temporada "House of the Dragon" tendrá como showrunner a Alan Taylor luego de que Miguel Sapochnik firmara su salida antes del estreno de la producción.

Por ahora no existe fecha de estreno para la nueva temporada de "House of the Dragon", aunque se estima que ocurra en 2024.