Alejandra Fosalba se une a "Verdades Ocultas"

Poco va quedando para el regreso de "Verdades Ocultas", la teleserie más larga en la historia de nuestro país. Y para ello, empiezan a llegar las novedades.

Esto porque según cuenta La Cuarta, Alejandra Fosalba se acaba de unir al elenco, en lo que será su primera aventura en Mega y el reencuentro con María Eugenia Rencoret tras trabajar juntas por años en TVN.

"Estoy con toda la energía de retomar mi trabajo en teleseries y qué mejor que en esta área que con el tiempo ha llegado a realizar tantas teleseries exitosas en distintos horarios. Un equipo conocido que quiero mucho y lleno de talento. Estoy muy feliz y agradecida, con ganas de empezar", sostuvo al matutino la actriz cuyo último trabajo en TV fue "Río Oscuro" en Canal 13.

Respecto a su personaje, fue clara. "Lamentablemente todavía no puedo contar mucho de mi personaje, pero sí les puedo asegurar que nunca había hecho algo así".

"Ha sido maravilloso, de a poco me voy reencontrando con los amigos de tantos años. Es como volver a mis inicios, tantas historias, tanto trabajo, cariño, crecimiento. No puedo sentirme más cómoda y emocionada. Siempre pensé en lo feliz que me sentiría volver a trabajar con la Quena hasta que sucedió", fue otro de los puntos que mencionó sobre su llegada a la producción.

Recordemos que Cristián Campos es otro que también se sumó a "Verdades Ocultas", teleserie que regresa este lunes 19 de octubre.