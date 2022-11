Don Francisco en tono de despedida: Tuve el privilegio de participar en la Teletón por 44 años

Casi tres meses después de haber anunciado su retiro de la primera línea del evento, el famoso animador Mario Kreutzberger, conocido mundialmente como Don Francisco, otorgó esta noche un emotivo discurso en la inauguración de la trigésima tercera edición de la Teletón, que dirigió desde su primera versión, en 1978.

"Esta noche es una noche muy emocionante para mí, por supuesto. Lo primero que tengo que hacer, parafraseando a Violeta Parra, es dar gracias a la vida, porque tuve la gran oportunidad, el privilegio, de poder estar 44 años participando de esta campaña de la Teletón, una tremenda oportunidad", dijo el presentador de televisión, de 81 años, visiblemente emocionado.

Entre aplausos, Kreutzberger dio las gracias a toda la población chilena "por haber estado presente en estas cuatro décadas, por no haber fallado nunca por encima de todas las dificultades".

Agradeció además "a esta nueva generación de comunicadores, de artistas que han tomado en sus manos el desafío de llevar esta campaña a un nuevo nivel, incorporando a las nuevas generaciones, a los influencers, a las plataformas digitales. El objetivo es llevar esta Teletón a los 360 grados de la comunicación".

"Estoy presente, estoy atento, para todo lo que me necesiten, porque voy a colaborar siempre, mientras el intelecto me lo permita y el físico me lo permita", apuntó el animador.

"Estoy muy orgulloso por todo lo que hayan dicho y lo que no hayan dicho, estoy muy orgulloso de haber participado en esta campaña, pero es necesario que una nueva generación nos lleve por los próximos 44 años, hasta el 2066", expresó.

Este año, la meta que tiene el evento solidario es de 35.248.655.075 pesos, que se espera sea superada durante las 27 horas que se desarrolla la instancia.