Don Francisco tras anuncio de su retiro: "No es buscar la sucesión, es buscar la continuación"

Mario Kreutzberger confirmó este jueves que dará un paso al costado en la Teletón y horas después reafirmó que no liderará la instancia en el futuro pero no dejará de aparecer si se lo piden.

En conversación con "Una Nueva Mañana" de Cooperativa, Don Francisco a hondó en su decisión de salir de la primera línea del evento solidario, el cual afirma que "le pertenece a todo el país".

"Si tú me preguntas si quiero dar un paso al costado, yo no quiero dar un paso al costado, quiero hacer lo mismo que siempre hice", expresó el conductor desde Miami.

"Cuando uno dice un paso al costado, no significa que me voy a ir. Voy a seguir colaborando pero no la voy a liderar. Serán otros los que van a llevarla a los próximos 40 años", enfatizó.

Asimismo, indicó que "si los productores consideran que debo estar tres, cuatro, seis u ocho veces, haré empeño de estar. No creo que me pidan estar las 40 horas que requiere, porque tengo más de 80 años".

Acerca de quién deberá ocupar su lugar, el animador dijo que "han pasado los años desde que hablaron de Vodanovic, de Camiroaga. Hoy nadie duda que la Teletón le pertenece a Chile. No es buscar la sucesión, es buscar la continuación. Eso se va a dar naturalmente".

"Me pidieron participar en los comerciales. Encantado estaré ahí. El problema estará cuando no esté en condiciones de no ir. O mi familia diga que se busquen a otro. Eso significa dar un paso al costado: que otros lideren y manejen", expresó.

Finalmente, sobre el plebiscito de septiembre prefirió no referirse a una opción en particular: "Creo que sería un profundo error mío. Si durante 43 años he podido mantener limpio eso y darle a las personas la oportunidad. Para hacer la Teletón no necesito ni a los del Rechazo ni a los del Apruebo. Necesito que todos participen".

Este 2022 se realizará la Teletón el 4 y 5 de noviembre.