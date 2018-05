La parrilla con que TVN busca demostrar que "está más vivo que nunca"

Televisión Nacional de Chile se revitalizará para 2018 y este jueves revelaron sus principales apuestas que figurarán en su parrilla en los próximos meses.

Según el director ejecutivo del canal, Jaime de Aguirre, "la idea es demostrar que TVN está más vivo que nunca. Así que vamos a recuperar el tiempo que de alguna manera nos ha sido esquivo, en conectarnos con las audiencias, ese es nuestro primer objetivo".

"Lo segundo es que estamos contentos porque estamos ofreciendo un grupo de programas que representa la diversidad de este canal público. Diversidad informativa, de entretención, programas de talentos, etc.", añadió.

Mientras, la crisis en la industria televisiva se enfrenta, de acuerdo con De Aguirre, haciendo "lo que mejor sabemos hacer y explorar los nuevos mundos que nos ofrece la tecnología, el cambio social y estar presentes en la conversación social. Esa es la manera más adecuada. No escabullirnos, no huir de los cambios, sino que por el contrario, enfrentarlos y participar de la conversación".

Sin duda, el gran caballito de batalla es el retorno del programa de talentos "Rojo", que irrumpirá desde próximo lunes 14 de mayo, en el mismo horario del recorrido original, a eso de las 18:00 horas.

Definidos ya los 24 participantes, confirmado Alvaro Escobar en la conducción, además del equipo de producción, solo resta salir al aire.

Uno que vuelve es Jaime Davagnino, la recordada voz en off que se complementaba con la animación y que inmortalizó la frase "llegó el momento", quien ahora sostuvo que "aquí hay un sentido de pertenencia importante. Este canal me vio nacer profesionalmente. Volver aquí fue volver a mi casa, a mi barrio, a encontrarme con mi gente. Es como volver a jugar a la pichanga, volver a pasarlo bien. Así me siento, como pez en el agua".

Y de cara al debut, "más que nervioso, estoy expectante. Tengo muchas ganas de que sea la familia, las mamás, los niños, que estén, que nos acompañen y que vean este programa, porque representa el sentir de mucha gente que son artistas, músicos, que van a ver en estos 24 jóvenes una parte de ellos representados en el escenario".

Karen Doggenweiler volverá al horario prime con "Familias en Jaque", una apuesta de docuficción que mostrará a distintos núcleos familiares y las dificultades que enfrentan, con distintos desafíos y conflictos.

Para la conductora esto "es la realidad. Frente a eso, una cierra los ojos o los abre a lo que está pasando en Chile y en el mundo también".

"Vamos a tener historias que son impactantes, pero son parte de lo que viven a diario de muchas familias. Somos como esa palomita que entraba a distintas casas a ver qué pasa, y esa es la invitación que queremos hacerle a nuestros televidentes, a que miremos un poco en la intimidad de muchas familias y veamos cómo salen de una situación límite", explicó.

Y ahora la ex conductora de "La Jueza", de Chilevisión, ya no sólo formará parte del matinal "Muy Buenos Días", rol que cumple desde que se sumó a TVN; sino que ahora también contará con su propio programa en la estación, "Carmen Gloria Arroyo a tu servicio", siguiendo las pautas de lo que define como "court show", mezclando la conducción de distintos casos, pero sumando experiencias en terreno y asesoramiento legal.

Arroyo aseguró que en esta propuesta hay muchos cambios frente a lo que ya conocíamos de su programa anterior. Desde "una escenografía maravillosa, muy moderna, muy luminosa. Un trato y una conversación bastante más cercana, más amable. Vamos a ver mucho trabajo en terreno, ya no me van a ver todo el día sentada detrás de un escritorio sino que me van a ver recorriendo Chile con el programa".

A eso se suman secciones con historias de chilenos de distintos lugares del país; apoyo con distintas especialidades como derecho social, médicos, arquitectos y sicólogos.

"No culpes a la noche" se llama el nuevo late de TVN, irá al aire desde el próximo lunes y Katherine Salosny será la responsable de dar pie a las conversaciones todas las noches, con panelistas estables, juegos y humor.

Salosny resaltó a Cooperativa que esta es una oportunidad "fantástica", porque "las mujeres en televisión siempre tenemos el peso inconsciente de que tenemos alguna fecha de término, porque cumples años, te sale una arruga o porque te pusiste más gorda. Tenemos todo ese peso cultural, patriarcal que va mermando de alguna manera todo lo que tienes como profesional, tu talento, y para mi una vez más no vuelve a ser así. Qué bueno que suceda".

Esto "más allá de los egos. Aquí hay que sacarse los egos. Es abrir puertas para que también otras mujeres en tantos escenarios de nuestra sociedad, ojalá puedan seguir estándo en un lugar protagónico".

Desde el departamento de Prensa se preparan para relanzar programas como "Llegó tu hora", esta vez con Gonzalo Ramírez; también "El Informate" tomará nueva forma de la mano de Matías del Río; y el 15 de mayo llegará un nuevo ciclo de "Informe Especial".

"Amar a Morir" es el nombre de la nueva teleserie vespertina, con la que TVN espera reconquistar este espacio de la televisión abierta, con Antonia Zegers y Ricardo Fernández en los roles protagónicos, en una historia que mirará hacia la inclusión contando con una trama que incluye a un personaje que tiene capacidades auditivas diferentes.

"Detrás de la risa" mostrará las inspiraciones de nueve humoristas para construir sus rutinas, mientras que "La Vega" con Leo Caprile tendrá otra temporada.