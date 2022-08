Matías del Río desmiente acción judicial contra TVN: "Preparando el programa del domingo"

El periodista Matías del Río se refirió públicamente sobre la polémica vivida con TVN, su casa televisiva, durante las últimas semanas.

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador descartó haber interpuesto una acción judicial en contra del canal, tal como señaló el ex candidato Franco Parisi en redes sociales. "Quiero aclarar que no he interpuesto, ni he solicitado a un tercero que lo haga por mi, ningún recurso de protección en contra de TVN y sus directores. No tengo relación con quien patrocina este recurso", indicó Del Río.

Además señaló que ya está "preparando el Estado Nacional del domingo".

Este fin de semana se informó a través de la prensa de la salida de Matías del Río de la conducción de "Estadio Nacional", programa político de TVN, ante las críticas por una supuesta imparcialidad del periodista. Días más tarde explicaron que se trataba de un cambio de formato en el programa y que las razones eran "de carácter profesional".

Sin embargo este jueves el canal estatal dio pie atrás con su decisión y anunció que Del Río retornaría al espacio para alternar la conducción con Constanza Santa María capítulo a capítulo.