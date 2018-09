Tonka Tomicic dividió a redes sociales por su escotado atuendo de huasa

El país ya está comenzando las celebraciones de Fiestas Patrias y, por supuesto, la televisión no podía quedar ajena. Por ello los matinales incorporaron temáticas dieciocheras este viernes, aunque la mayoría de los comentarios en redes sociales fueron por Tonka Tomicic.

La conductora de "Bienvenidos" animó el programa en un ceñido y escotado vestido con los colores de la bandera chilena, que generó opiniones divididas en Instagram y Twitter.

Algunos televidentes criticaron el atuendo y realizaron bromas porque el vestido no era tradicional, pero otros defendieron su estilo.

Estas fueron algunas de las reacciones:

#Bienvenidos13 @Bienvenidos13 No es por ser pesado, pero el vestido de la Tonka como que no viene mucho, muy corto para su estatura, no sé si es mi idea pero como que no le queda.