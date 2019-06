Boragó sube un puesto en lista de 50 mejores restaurantes del mundo

El restaurante de Rodolfo Guzmán, Boragó, nuevamente se hizo presente en el listado The World's 50 Best.

Si el año pasado estuvo en el lugar número 27, este 2019 apareció en el 26, subiendo un puesto.

No obstante, no logró convertirse en el número uno de Sudamérica, distinción que recayó en Central de la ciudad de Lima, en Perú.

For No.6 we head to #Lima , Peru… Congratulations to Central! #Worlds50Best @centralrest @virgiliocentral pic.twitter.com/Ei4i1DJ1Z2

Quien se quedó con el primer lugar fue el restorante francés Mirazur, ubicado en la ciudad de Menton.

El listado completo se puede revisar en la cuenta de Twitter de The World's 50 Best.

Mirazur in Menton, #France is No.1 in The World’s 50 Best Restaurants 2019, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna! #No1 #Worlds50Best @maurocolagreco #Mirazur @SanPellegrino pic.twitter.com/UBWSZnmcjm