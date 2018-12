Destacado chef Ciro Watanabe: "La comida debe tener cadáver"

El destacado chef Ciro Watanabe dio una larga entrevista, donde habló de los colores que no come, de su poca tolerancia con los mañosos y su particular concepto sobre la comida, la que puede molestar a más de algún vegano.

El propietario del restaurant Osaka no tuvo demasiado miramientos al explayarse sobre su visión de las cosas.

"A mi novia le encantan los vegetales. Con ella, ahora yo como más vegetales también, aunque siempre con un poquito de muerto al lado. Para mí, la comida tiene que tener cadáver, si no, no es comida. Al igual que una comida sin alcohol, para mí es desayuno. Y el desayuno debiera ser con mimosa", dijo a La Segunda.

Sobre su particular aversión a ciertos colores en la mesa, como el naranja y el blanco, el premiado cocinero peruano dijo que "pero me cuesta tomar una crema de zanahoria o de zapallo, por la textura y el color. Los camarones de río me encantan, pero el color… me da cosa. Me pasa igual con lo blanco. No puedo tomar leche. Los quesos me encantan, pero a veces tengo que cerrar los ojos para comerlos".

Hace unos años, Watanabe se operó del estómago y bajó unos 60 kilos. "A mí me gustaba comerme la hamburguesa en cinco bocados. Ahora le tengo que sacar una tapa de pan y me como media. Si le meto dos mordiscos bravos, me siento mal. Tú te operas de la guata, no de la cabeza", agregó.

Por último, contó que algunos clientes que van a sus restaurantes a veces quieren cambiar ingredientes de sus platos.

"Yo no acepto. 'El niguiri, que tiene ostión y gotas de mantequilla de trufa y limón y sal de cahuil… sabes qué, no quiero la mantequilla de trufa, quiero que le pongan aceite de oliva'. Les hago entender que pongan su propio restaurante", remató.