ONU pidió a los talibanes levantar restricciones contra las afganas

La misión de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) pidió a los talibanes levantar las restricciones contra las afganas que limitan su acceso al trabajo y a la educación, y advirtió de que el reciente veto a que las mujeres trabajen en las ONG agravará la crisis humanitaria vigente en el país asiático.

En una reunión entre el representante especial de la UNAMA, Markus Potzel, y el ministro del Interior afgano, Siraj Haqqani, el enviado de la ONU transmitió al Gobierno talibán "el llamamiento de la comunidad internacional para levantar las prohibiciones sobre el trabajo y la educación para mujeres y niñas", informó la UNAMA en Twitter.

"La prohibición de las trabajadoras humanitarias afganas profundizará la crisis humanitaria creando una mayor miseria económica y más aislamiento", agregó.

.@PotzelMarkus met today Siraj Haqqani, dfa @moiafghanistan



UN envoy conveyed IC’s call to lift bans on work & education for women & girls. The ban on Afghan women aid workers will deepen the humanitarian crisis creating greater economic misery & further #Afghanistan's isolation