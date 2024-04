Presidente Boric: "Los criminales responderán ante Chile y la justicia"

El Presidente Gabriel Boric confirmó en la noche de este sábado el toque de queda para tres comunas de la Región del Biobío luego de que en la madrugada desconocidos mataran a tres carabineros que realizaban un patrullaje en el sector de Antiquina, en Los Álamos.

El Mandatario, quien viajó hoy hasta Cañete para entregar el pésame a la institución, enfatizó que "los criminales responderán ante Chile y la justicia", a la vez que enfatizó que "se reforzará la presencia policial y militar a nuestra máxima capacidad mediante patrullajes conjuntos en la zona".

Pese a que parlamentarios de todos los sectores pedían declarar estado de sitio en la macrozona, el Presidente anunció la decisión de decretar toque de queda en las comunas de Cañete, Tirúa y Contulmo entre las 00:00 y 07:00 horas.

Los carabineros asesinados, de la Cuarta Comisaría COP de Los Álamos, fueron identificados como el sargento primero Carlos Cisternas, el cabo primero Sergio Arévalo y el cabo primero Misael Vidal, todos con pequeños hijos y una hoja de vida con diversas felicitaciones por su desempeño en la institución.

El crimen ocurrió en las primeras horas del Día del Carabinero. Al respecto, el director general, Ricardo Yáñez, remarcó que "no tengo registro en mi historia de 38 años de servicio de la muerte de un carabinero y no uno, tres asesinados de forma cruel el día de nuestro aniversario. Esto no fue casual, esto no fue al azar. Basta ya y hasta cuando".

Producto de la gravedad del atentado, el Gobierno salió a respaldar a Yáñez de quien se esperaba que esta semana renunciara al cargado debido a la formalización que debe enfrentar el próximo 7 de mayo por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, época en que ejercía como director nacional de Orden y Seguridad.

Respecto a las responsables y a la investigación en curso, las autoridades han declinado entregar detalles para no alertar a los responsables de la tragedia que enluta a Chile.