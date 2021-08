Ministro Allamand: Hermana de estudiante afgana me rogó y dijo "acá me van a matar"

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, entregó detalles este martes del trabajo contra reloj que realiza la Cancillería para organizar evacuaciones de familias y mujeres activistas de derechos humanos desde Kabul tras la toma por parte de los talibanes de la capital afgana, incluida la hermana de una joven estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

"Las personas que están más amenazadas son mujeres que tengan posiciones en el mundo del periodismo, académico, universitario y en derechos humanos. (Desde la ONG Front Line Defenders, FLD) entregaron una lista priorizada con esos criterios", afirmó Allamand en entrevista telefónica con El Diario de Cooperativa.

Además de las activistas, Chile facilitará la evacuación de 10 familias a través de FLD, después de comunicarse con su líder, el documentalista y defensor de los derechos humanos Adam Shapiro. "Ojalá que puedan ser un poco más", señaló el canciller.

"Yo estoy con los dedos cruzados. He estado whatsappeando con Adam Shapiro, entiendo que tienen que tomar ciertos resguardos de los lugares en que están y yo creo que lo más difícil será el acceso al aeropuerto, porque, si no hay orden en el aeropuerto, no veo cómo van a embarcar a la gente. Creo que vamos a tener 48 horas críticas", reconoció el jefe de la diplomacia chilena.

El canciller ratificó además el apoyo para la estudiante afgana de medicina de la U. de Chile Zahra Habibi, que solicitó ayuda para evacuar a su hermana desde la capital del país asiático.

"Pude hablar directamente con ella y me dio a conocer la situación dramática de su hermana, que es una persona muy destacada: es académica universitaria, ha tenido vinculaciones con grupos de derechos humanos en favor de las mujeres y es divorciada, tres características que la colocan como una especie de blanco para los talibanes" y "le pedí a Front Line Defenders que la incorporara en el grupo de familias que van a ser evacuadas", contó Allamand.

"Pese a todas las complejidades, Internet funcionó y pude hablar con ella (la hermana de la joven). Le expliqué lo que estamos haciendo, le dí el contacto de la persona con la que tiene que tomar contacto. Ella, por supuesto, agradeció el esfuerzo que estamos haciendo, pero es muy impresionante escuchar al otro lado del teléfono a una persona que diga 'ministro, por favor ayúdeme a salir porque acá me van a matar'", relató el canciller.

"Eso nos demuestra la tragedia que se está viviendo en Afganistán y todo lo que podamos hacer para ayudar a grupos de personas por supuesto que lo vamos a hacer, porque ese es el compromiso y la tradición de Chile de siempre: dar asilo y refugio a personas que están en situaciones comprometidas", enfatizó.