Liberan a los 344 estudiantes secuestrados en el ataque a una escuela de Nigeria

Un total de 344 estudiantes secuestrados el pasado día 11 de diciembre, tras un ataque a una escuela en el noroeste de Nigeria, fueron puestos en libertad este jueves, informaron las autoridades.

Alhamdu lillah. We are extremely happy to announce the rescue of the #KankaraBoys from their abductors. 344 are now with the security agencies and will be moved to Katsina this night. They will be given proper medical attention and care before being reunited with their families. pic.twitter.com/Ru0eJhdh2x

El grupo yihadista Boko Haram se atribuyó el secuestro de los alumnos tras el ataque perpetrado contra la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno, un colegio masculino situado en la ciudad de Kankara, en el estado de Katsina.

En declaraciones a los medios locales, el gobernador de Katsina, Aminu Masari, señaló que los niños se encontraban en un bosque en Tsafe, en el vecino estado de Zamfara, desde que fueron secuestrados por hombres armados.

Los alumnos se encuentran de camino a Katsina, adonde deberían llegar este viernes, y se espera que se reúnan con sus familias tras un chequeo médico.

"Estamos muy felices de anunciar el rescate de los chicos de Kankara de sus secuestradores. 344 están ahora con las agencias de seguridad y serán trasladados a Katsina esta noche", afirmó el gobernador en su cuenta de la red social Twitter.

"Se les brindará la atención y el cuidado médico adecuados antes de reunirse con sus familias", agregó Masari, sin entrar en detalles sobre la liberación de los estudiantes.

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, dio "la bienvenida a la liberación de los estudiantes secuestrados" en su cuenta de Twitter.

"Este es un gran alivio para todo el país y la comunidad internacional. Todo el país agradece al gobernador Masari, las agencias de inteligencia, el Ejército y la Policía", añadió Buhari.

Our administration is fully aware of the responsibility we have to protect the lives and property of all Nigerians. I ask Nigerians to be patient and fair to us as we deal with the challenges of security, the economy, and corruption. We will not relent.