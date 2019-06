Sobreseen a Cristina Fernández en causa por el bastón presidencial hallado en su casa

La Justicia argentina sobreseyó este jueves a la ex presidenta Cristina Fernández en la causa que se llevaba en su contra por el bastón presidencial hallado en una de sus residencias, ya que no se encontró ningún delito.

En concreto, el juez Claudio Bonadio, que lidera el proceso de los "cuadernos de la corrupción", el mayor al que se enfrenta Fernández, abrió una denuncia aparte de dicho caso porque sospechó que se trataba de un bastón robado del Museo de la Casa de Gobierno, pero finalmente resultó que era otro cayado.

A cargo de este proceso estaba otro juez, Julián Ercolini, que ordenó la devolución del bastón a la actual precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos.

Según las fuentes, el objeto perteneciente a Fernández es el del ex presidente Héctor Cámpora (1973) y no el del también ex jefe de Estado del país Arturo Frondizi (1958-1962), como creyó Bonadio.

La Justicia dictaminó además que el bastón de Cámpora se le devuelva a Fernández al tratarse de un regalo de la familia del ex mandatario peronista.

Bonadio abrió varias carpetas complementarias a la causa de los cuadernos tras los registros que se realizaron el año pasado en varios inmuebles de la familia Kirchner.

En concreto, el bastón que provocó este caso, ahora archivado, se encontró en la casa de Fernández en El Calafate, en la provincia de Santa Cruz (sur).

A pocos meses de las elecciones presidenciales del 27 de octubre a las que concurre a la Vicepresidencia, Fernández afronta varios procesos judiciales por supuesta corrupción durante el año.

La etapa oral ya comenzó en uno de ellos, la llamada Causa Vialidad, en el que la acusan de encabezar una asociación ilícita y cometer fraude en la concesión de obra pública durante su mandato (2007-2015).

Fernández sostiene que es víctima de una "persecución política" debido a la cantidad de procesos que la Justicia abrió en su contra, la mayoría encabezados por el juez Bonadio.