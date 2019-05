Cura absuelto por pedofilia se defendió usando controvertidas frases

Insólitas frases fueron las que usó para defenderse un cura que fue absuelto luego de ser acusado de abusos sexuales a niños en Argentina.

El sacerdote Fernando Yáñez declaró en medios locales que solo quería cariño: "Yo no le toque el traste, sólo le pellizqué el costado de la nalga", admitió respecto de un niño.

Yáñez enfrentaba dos denuncias de menores bajo su cuidado en un hogar para niños y adolescentes. Sin embargo una de las víctimas nunca se presentó formalmente y no lo pudieron ubicar más, por lo que la Justicia absolvió al cura.

La Iglesia Católica sí lo sancionó y separó de su estado clerical (por lo que nunca más podrá ejercer el sacerdocio), aunque lo hizo por otros delitos que se le acusaba, de carácter económico, informó Clarín.

"Una cosa es cariño y otra cosa es el sexo. Yo no soy maricón", fue otra de las declaraciones de Yáñez.

Previamente, cuando la denuncia por abuso salió a la luz, el cura se excusó diciendo que "uno está rodeado de varones y necesita cariño".

"Miren a Ricky Martin si no cómo terminó", reconoció en esa ocasión y agregó que "antes del seminario me encamé mil veces. Pero ahora aquí uno los quiere y se desborda ese sentimiento. Puede ser que me haya dado vuelta, he llegado a una situación que no doy más, la tentación es más grande. Necesito cariño, yo no puedo más, necesito cariño de alguien y lo busco en un hombre".