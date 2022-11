Modelo dice que la echaron de un gimnasio por tener OnlyFans y ser trans

Una joven tiktoker argentina denunció que un gimnasio de Buenos Aires suspendió su membresía tras descubrir que es trans y tiene una cuenta en la plataforma de adultos OnlyFans.

Kiara Acosta usó TikTok para funar al local e inició acciones legales por sentir que la discriminaron por su identidad de género.

"Como mujer estoy muy triste", dijo acongojada y se preguntó "¿Soy un mal ejemplo?".

"Hace un rato me llama la chica del gimnasio, yo estaba yendo para allá, y me dice que no voy a poder ir más (...) Todo porque una mamá me googleó para saber quién yo era y al ver que tengo un perfil en OnlyFans decidió llamar al gimnasio para decirles que si yo seguía yendo, sus hijas no iban a ir más", contó.

Acosta reflexionó que "parece que ser trans es un defecto en la sociedad en la que vivimos. Por gente ignorante... Somos personas que merecemos ser respetadas".