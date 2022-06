Pareja se grabó teniendo sexo en un cementerio y familia los denunció

Escándalo provocó un video que se volvió viral en redes sociales: En las imágenes aparecen dos jóvenes teniendo sexo en un cementerio de Buenos Aires, Argentina, lo que generó la indignación de los vecinos y hasta una denuncia contra los responsables.

El registro es protagonizado por una actriz porno conocida como Niquui Salazar, quien filmó la escena en 2021 y la compartió en distintas plataformas donde vende contenido erótico.

La polémica no estalló hasta este año, cuando un usuario de Facebook acusó a la joven y al municipio.

El video llegó a ser visto por Cristian Aljanati, padre de un niño fallecido en 2015, cuya tumba se observa en la grabación. El hombre decidió, a raíz de ello, denunciar ante la Justicia a la pareja, que incluso toca algunas lápidas, flores y rosarios en el lugar.

"Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión", declaró el afectado padre en TN.

El sujeto detalló que el año pasado hubo un robo desde la tumba de su hijo y cree que los actores de este video podrían ser los culpables: "Vamos contra los que hicieron este video. Ellos serán responsables de lo que pasó. Los culpables también son los cuidadores del cementerio. Creo que hubo complicidad", dijo a Un Medio en Morón.

El municipio a cargo aseguró a La Nación que "el video se subió hace siete meses, antes de que asumiéramos (...) Los funcionarios a cargo del cementerio venían trabajando mal y, al mes que llegamos, fueron reemplazados".

"Cómo las autoridades del cementerio fueron removidas dejamos que investigue la justicia y determine cómo seguir", sentenciaron.

Tras la denuncia, el video fue eliminado de las plataformas en que estaba online.