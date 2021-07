"Prefiero quedar como un ladrón": Joven se llevó perro pitbull que era maltratado por un vecino

Un joven de 25 años se cansó de los maltratos a un perro, que estaba amarrado, sin comida y en mal estado en una casa al lado del lugar donde trabaja. Sabiendo que tendría consecuencias, Gastón Sosa, de la provincia de Misiones, Argentina, decidió llevarse al animal para salvarlo.

"Prefiero quedar como un ladrón antes que el pobre animal muera sin que nadie pueda hacer nada (...) al dueño no le tengo miedo, ni ahí", explicó a La Voz de Misiones.

El perro tiene un año y se llama Kayser. Cada vez que Gastón lo veía se sentía abrumado por la tristeza y aunque le diera comida o agua, siempre lo encontraba en mal estado nuevamente.

Por eso, se animó a grabar un video y publicarlo en Facebook: "Este perro está sufriendo mucho es un pitbull, pero su dueño lo tiene atado a su suerte, yo lo pedí para mí pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió pero no quiere regalarlo y siempre cuando podemos le damos de comer y agua", señaló Gastón.

Tras el rescate, el joven relató a Misiones Online que la policía fue a su casa: "Me dijeron que yo estoy en falta por lo que hice y les dije que no tenía problema, que si tengo que ir preso, voy. Igual voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien", afirmó.

En sus redes sociales, reveló que el caso conmocionó a su barrio y lo apoyaron con alimentos. "Lo voy a recuperar al 100% y me lo voy a quedar para mi; lo único que espero es que la gente me ayude porque no va a ser nada fácil", agregó.