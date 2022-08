La Armada de EEUU tiene portaaviones y cruceros con misiles cerca de Taiwán

La Armada de Estados Unidos tiene operando cerca de Taiwán al grupo de Combate del Portaaviones Ronald Reagan y el barco anfibio USS Tripoli, coincidiendo con la visita de la presidenta de la Cámara Baja estadounidense, Nancy Pelosi.

Una vocera de la Flota del Pacífico de EE.UU. dijo a Efe que el grupo de combate lleva actualmente "operaciones de rutina en el mar del sur de China y en el mar de Filipinas".

Dicho grupo incluye el portaaviones USS Ronald Reagan, el destructor USS Higgins y los cruceros con misiles guiados USS Antietam y USS Chancellorsville, precisó la fuente, quien hizo hincapié en que se encuentra "en un despliegue de patrulla de verano".

Keeping the waters safe! ⚓



Sailors stand watch in the bridge of Ticonderoga-class guided-missile cruiser #USSChancellorsville (CG 62) during routine operations in the #SouthChinaSea 📍



📸 : MC2 Justin Stack pic.twitter.com/lxDHxCWEEq