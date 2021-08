Justicia boliviana amplió por seis meses más la detención preventiva de Áñez

La ex presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez estará por lo menos un año en prisión luego que este martes un juez extendiera la detención preventiva por seis meses más, a una semana de completar cinco meses recluida en un penal en La Paz.

La ex mandataria transitoria (2019-2020) fue aprehendida el 6 de marzo pasado en su residencia en el departamento amazónico del Beni, acusada de sedición y terrorismo en el marco del caso conocido como "golpe de Estado" durante la crisis política que afrontó Bolivia en 2019.

El proceso tiene como demandante a la ex legisladora Lidia Patty y como testigos al ex presidente Evo Morales, la ex presidenta del Senado Adriana Salvatierra, el ex ministro Juan Ramón Quintana entre otros funcionarios gubernamentales de la administración del otrora mandatario.

Entre los principales acusados están el ex líder cívico y gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ex ministros del gobierno interino, además de otros ex jefes militares y policiales que supuestamente colaboraron para que Áñez asumiera la presidencia tras la renuncia de Morales.