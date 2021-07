Gobierno cubano rechazó campaña por un corredor humanitario de ayuda al país

Celebridades e internautas de diversos países se sumaron este sábado a una campaña en redes sociales por un corredor humanitario para enviar ayuda a Cuba bajo #SOSCuba, pues el país atraviesa el peor momento de la pandemia y un grave desabastecimiento de medicinas y productos básicos.

Esto, después de que durante la semana, la provincia de Matanzas se situara al borde del colapso sanitario por el aumento incontrolado de contagios, con más de 1.300 por cada 100.000 habitantes, situación agravada por la escasez de medicamentos, alimentos y productos de higiene.

Algunas personas coordinaron de forma espontánea la campaña #SOSMatanzas a través de Twitter, Facebook, Telegram y Whatsapp para recolectar dinero, materiales médicos, alimentos y otros insumos y enviarlos a los lugares afectados.

A la iniciativa se sumaron luego organizaciones de la sociedad civil, gubernamentales y ciudadanos de Cuba, España, Inglaterra, Ecuador, EEUU y otros países que se han organizado de forma solidaria y demandan un corredor humanitario ante la emergencia sanitaria.

Además, para las donaciones dentro de la isla los organizadores han habilitado varios puntos de recogida, como el Centro Memorial Martin Luther King, la tienda Clandestina, el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo o la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana.

El gobierno cubano ha criticado la campaña y el pedido de un corredor humanitario, alegando que el objetivo es desviar la atención del impacto negativo del embargo económico de EEUU sobre el bienestar de los cubanos.

El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó la iniciativa de "oportunismo mediático" y señaló en Twitter que "nadie queda, ni quedará desamparado" en Cuba, por cuanto el país "ha recibido donativos de insumos médicos de organizaciones y cubanos residentes en el exterior desde 20 países y otros 12 están en proceso de envío".

Además, el secretario de Estado confirmó que los consulados buscan las vías para tramitar esas donaciones, e informó sobre la cuenta bancaria abierta desde el 25 de noviembre de 2020 para recibir donaciones monetarias.

Otros funcionarios han argumentado que la falta de medicamentos, insumos y equipos necesarios contra el Covid-19 se debe al endurecimiento de las sanciones de EEUU bajo el reciente mandato de Donald Trump, con más de 200 medidas coercitivas.

El hashtag #SOSCuba es tendencia en Twitter, siendo usada en más de 300.000 mensajes, mientras que #SOSMatanzas ha sido utilizada en alrededor de 146.000 tuits.

Los cubanos han aprovechado esa etiqueta para criticar al gobierno por la escasez de alimentos, las precarias condiciones en los hospitales y la crisis que se ha agravado con la pandemia.

Entre los artistas que han publicado mensajes con esa etiqueta están el comediante cubano Alexis Valdés, el ex integrante del grupo Orishas Yotuel Romero, el dúo de reggaetón Gente de Zona, el cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner, los reguetoneros puertorriqueños Daddy Yankee, Ozuna y Rauw Alejandro.

Pero tuvo especial relevancia lo publicado por la ex celebridad de la industria pornográfica Mia Khalifa, quien primero criticó el embargo de EEUU y luego insultó al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, generando un fuerte impacto entre internautas de la isla.

Omg we call the Lebanese President “Bay el Khara.” Cubans and Lebanese have so much in common! Corrupt leadership, and American sanctions that don’t hurt the corrupt leaders, but rather the innocent civilians. https://t.co/o0qvDbkYAt