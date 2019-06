Recuperan fotos inéditas del ataque a las Torres Gemelas tomadas por un anónimo

A casi 18 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, EE.UU. surgió un archivo con fotos inéditas de la tragedia.

Se trata de 2.400 fotos recopiladas en CDs, una plataforma cuya mala conservación hizo imposible restaurar todas las imágenes e hizo recordar a varios la importancia de respaldar.

In the past week, I was handed a cache of 2,400 photos taken at Ground Zero from the end of September to beginning of October, 2001. They were taken by a worker who was there with a Canon Powershot G1, and who snapped away while toiling through the wreckage. pic.twitter.com/4PHDCJUeB6

Un grupo de archivistas adquirió el material e hizo públicas las fotos para el mundo mediante un sistema de recuperación de datos.

Según Jason Scott, quien compartió los archivos en Flickr y Twitter, las fotos fueron capturadas por un obrero anónimo, quien trabajó en la limpieza de los escombros.

So, it would probably be useful to interview the worker who took all these photos, who walked around the grounds, who captured these unique images of Ground Zero from all over the space, showing the effort being done to clear the wreckage.



Except we can't.



He's dead. pic.twitter.com/eoNZqr3Ytl