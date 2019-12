Banco Mundial reducirá los préstamos a China tras reprimenda de Trump

El Banco Mundial (BM) aseguró este sábado que ya ha reducido "drásticamente" y que seguirá reduciendo los préstamos a China, unas declaraciones que llegan un día después de la reprimenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Los préstamos del Banco Mundial a China se han reducido drásticamente y continuarán reduciéndose como parte de nuestro acuerdo con todos nuestros accionistas, incluido Estados Unidos", dijo a Efe una portavoz de la institución financiera internacional.

Esas declaraciones se produjeron en respuesta a un mensaje en Twitter de Trump, quien el viernes exigió al BM que interrumpiera sus préstamos al gigante asiático.

"¿Por qué el Banco Mundial le está prestando dinero a China? ¿Es eso posible? China tiene mucho dinero, y si no lo tienen, lo crean. ¡BASTA!", tuiteó.

