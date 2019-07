"¿Por qué no vuelven a sus países?": Trump arremete contra legisladoras demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo contra varias legisladoras demócratas a las que instó a regresar a sus países de origen, que describió como "lugares infestados de crimen".

Es "muy interesante ver a Congresistas Demócratas 'Progresistas', que vienen originariamente de países cuyos Gobiernos son una catástrofe total y completa, los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (si es que han funcionado como Gobiernos alguna vez), diciendo ahora alto y de forma agresiva al pueblo de EE. UU., la mayor y más poderosa Nación sobre la Tierra, cómo debe gestionarse nuestro Gobierno", tuiteó Trump.

....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how....