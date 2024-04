Tribunal accedió a que Cathy Barriga llevara a su hijo a terapia

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago rechazó cambiar la medida cautelar de arresto domiciliario total en contra de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, formalizada por delitos de fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público en el marco de su gestión municipal.

La defensa de la exjefa comunal solicitaba rebajar, luego de tres meses de ser decretada, la medida cautelar por el arresto domiciliario nocturno, sin embargo, la justicia lo rechazó, según consignó La Tercera.

El abogado Cristóbal Bonacic solicitó que Barriga pudiera asistir todos los viernes a terapia con su hijo -algo que ya había sido solicitado y rechazado con anterioridad-, y el tribunal accedió a esta petición.

Por su parte, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, afirmó que como Ministerio Público están "conformes con la resolución, solicitamos que se mantuviera la medida cautelar, creemos que es proporcional, así lo consideró también el juez; le presentamos los nuevos antecedentes que dan cuenta de que no existe ninguna duda en relación al déficit y justamente el tribunal tuvo esos antecedentes nuevos también en consideración".

"Son informes que dan cuenta de que se ocultaban miles de millones de pesos de la contabilidad año a año y que finalmente eso repercute también en las falsificaciones que se le están imputando a la imputada por las cuentas públicas de los años 2018, 2019 y 2020", ahondó.

Respecto a eso, Bonacic replicó que "no son nuevos antecedentes. Los antecedentes que ella esgrimió en la audiencia simplemente son declaraciones de empleados del querellante, es decir, de la Municipalidad de Maipú, las cuales son citadas simplemente para explicar ciertas partes o supuestos situaciones concretas".

CATHY BARRIGA: "LO MÁS IMPORTANTE PARA MÍ ERA TENER LAS TERAPIAS"

La exautoridad conversó con el medio antes citado y declaró que "como persona natural soy completamente inocente", y aseguró que está "apegada completamente a las normas de acuerdo a lo que se me está acusando. No hay que olvidar que esta querella parte desde el alcalde Tomás Vodanovic en tiempos de campaña y la verdad que se tiene que acreditar, y para eso es la investigación. Y en eso estamos".

Asimismo, afirmó que "es muy fácil tergiversar números, información, y eso ha sido constante durante muchos años. Así que la verdad que yo estoy tranquila y por supuesto soy una persona que está perdiendo, modificando su calidad de vida, la de su familia, con todo el daño que se ha ocasionado".

Sobre la decisión del tribunal, dijo que "lo más importante para mí era tener las terapias que estaban suspendidas ya casi cuatro meses para mi hijo menor. Y finalmente, bueno, espero que esto se desarrolle de la manera más pronta posible".

"Hoy día solo quiero que esto pase, que se siga investigando, que se agregue todo lo que sea necesario y finalmente que se haga justicia. Yo de verdad estoy más fuerte hoy día, me siento más fuerte, porque finalmente cuando tú te das cuenta de todo lo que hiciste, de todo lo que trabajaste, y cuando hay personas en política que son figuras políticas que trabajan para un partido, finalmente yo soy todo lo contrario", indicó.

La exalcaldesa fue consultada respecto a los cuestionamientos que recibió por subir historias a Instagram durante su arresto domiciliario, y defendió que "yo no he faltado nunca a esta medida. Estoy en mi casa y la ley es súper clara. Hay cosas que se pueden hacer y todo lo que se haga en tu casa está permitido. Tú no puedes salir de ese domicilio. Finalmente, cuando hay malas intenciones, todo se tergiversa".