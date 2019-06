Trump defiende el acuerdo con México y dice que hay más medidas por anunciar

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo que el acuerdo alcanzado con México el pasado viernes incluye elementos que aún no se han anunciado, mientras el Gobierno mexicano evitaba confirmar que se haya comprometido a aumentar sus compras agrícolas a Estados Unidos como parte de ese pacto.

En una serie de tuits, Trump defendió el pacto migratorio logrado este viernes con México, por el que él accedió a suspender los aranceles que planeaba imponer a todas las importaciones mexicanas, después de que el diario The New York Times afirmara que algunos puntos se acordaron hace meses.

"Antes, México no estaba cooperando en la frontera, y ahora tengo una confianza completa, especialmente después de hablar ayer con su presidente (Andrés Manuel López Obrador), en que cooperarán mucho y en que quieren hacer bien el trabajo", escribió Trump.

.....Mexico was not being cooperative on the Border in things we had, or didn’t have, and now I have full confidence, especially after speaking to their President yesterday, that they will be very cooperative and want to get the job properly done. Importantly, some things..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2019

"Sin embargo, si por alguna razón desconocida no hay (cooperación por parte de México), siempre podemos volver a nuestra posición anterior, y muy lucrativa, de (amenazar con) aranceles; pero no creo que eso vaya a ser necesario", añadió.

.....there is not, we can always go back to our previous, very profitable, position of Tariffs - But I don’t believe that will be necessary. The Failing @nytimes, & ratings challenged @CNN, will do anything possible to see our Country fail! They are truly The Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2019

El mandatario aseguró que "se acordaron algunas cosas que no se anunciaron en el comunicado" del viernes, "una en particular", y que eso "se anunciará en el momento adecuado".

.....not mentioned in yesterday press release, one in particular, were agreed upon. That will be announced at the appropriate time. There is now going to be great cooperation between Mexico & the USA, something that didn’t exist for decades. However, if for some unknown reason... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junio de 2019

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, precisó después que las conversaciones entre los equipos técnicos continuarán "casi semanalmente", por lo que en el plazo de 90 días podría haber nuevos anuncios.

"(Lo anunciado el viernes) es una declaración conjunta de principios, que nos da una base para la hoja de ruta que tenemos que seguir en los próximos meses en cuanto a migración", explicó Bárcena en una entrevista con la cadena televisiva CBS News.

Bárcena apuntó que el objetivo es devolver las cifras de migrantes que llegan a EE.UU. a los niveles de 2018, y pronosticó que habrá "resultados en un plazo relativamente corto, de un mes o mes y medio", gracias al despliegue de unos 6.000 efectivos de la Guardia Nacional de México en la frontera de ese país con Guatemala.

Pero la embajadora no confirmó que, como parte del acuerdo alcanzado el viernes, México haya "accedido a empezar inmediatamente a comprar grandes cantidades de productos agrícolas" a EE.UU., como aseguró Trump en un tuit este sábado.

"Estoy absolutamente segura de que el comercio en bienes agrícolas podría aumentar drásticamente en los próximos meses", debido a la combinación de la suspensión de los aranceles y "la ratificación del (acuerdo comercial) T-MEC" en EE.UU., México y Canadá, subrayó Bárcena.