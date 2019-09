Trump suspendió conversaciones secretas de paz con los talibanes

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la suspensión de un encuentro "secreto" con los talibanes y el gobierno de Afganistán planeado para este domingo en Estados Unidos y la cancelación de las conversaciones de paz.

Trump justificó la decisión por medio de una serie de mensajes en la red social Twitter después de que los talibanes reivindicasen un reciente atentado terrorista en Kabul, la capital afgana, en el que murió una docena de personas, entre ellas un soldado estadounidense.

"Sin ser conocido casi por nadie, los principales líderes talibanes y, de forma separada, el presidente de Afganistán, iban a encontrarse de manera secreta conmigo el domingo en Camp David", dijo el mandatario, en referencia a la residencia de descanso presidencial en Maryland, a las afueras de Washington.

Trump señaló que "desafortunadamente, y con el objetivo de conseguir falsa capacidad de negociación, admitieron un ataque en Kabul".

"Inmediatamente cancelé el encuentro y suspendí las negociaciones de paz", subrayó.

"Si no pueden acordar un alto al fuego durante estas muy importantes negociaciones de paz, e incluso matan a 12 personas inocentes, entonces probablemente no tienen el poder de negociar un acuerdo sustancial de todas formas", agregó.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they....

....only made it worse! If they cannot agree to a ceasefire during these very important peace talks, and would even kill 12 innocent people, then they probably don’t have the power to negotiate a meaningful agreement anyway. How many more decades are they willing to fight?