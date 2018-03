Trump volvió a responsabilizar a Amazon del cierre de miles de negocios

I have stated my concerns with Amazon long before the Election. Unlike others, they pay little or no taxes to state & local governments, use our Postal System as their Delivery Boy (causing tremendous loss to the U.S.), and are putting many thousands of retailers out of business! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de marzo de 2018

El presidente estadounidense, Donald Trump, cargó contra el gigante tecnológico Amazon y lo responsabilizó del cierre de "muchos miles" de negocios minoristas.

"A diferencia de otros, pagan poco o ningún impuesto a los gobiernos estatales y locales, usan nuestro sistema postal como repartidor (lo que causa una tremenda pérdida para EE.UU.) y están dejando fuera del negocio a muchos miles de minoristas", aseguró este jueves en su cuenta oficial de Twitter.

El mandatario recordó que él ya había expresado su preocupación sobre el gigante del comercio electrónico "mucho antes de las elecciones" que se celebraron en noviembre de 2016.

El valor de Amazon en bolsa cayó este miércoles un 4,38 por ciento después de que varios medios apuntaran en las últimas horas que Trump tiene como objetivo "ir tras" la empresa fundada por el multimillonario Jeff Bezos.

En diciembre, el presidente urgió al servicio postal de EE.UU. a cobrar "mucho más" a Amazon por la entrega de paquetes.

"¿Por qué el Servicio Postal de EE.UU, que está perdiendo miles de millones de dólares al año, cobra tan poco a Amazon y a otros por la entrega de sus paquetes y hace así a Amazon más rico y al servicio postal más tonto y pobre?", afirmó entonces Trump en su cuenta de Twitter.

Why is the United States Post Office, which is losing many billions of dollars a year, while charging Amazon and others so little to deliver their packages, making Amazon richer and the Post Office dumber and poorer? Should be charging MUCH MORE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de diciembre de 2017

Al mandatario también le irrita la dura cobertura que hace de sus políticas el Washington Post, propiedad de Bezos, y sus tuits críticos con ese diario suelen llevar delante el nombre de la firma de comercio electrónico.

"¡El #AmazonWashingtonPost, a veces citado como el guardián para que Amazon no pague impuestos por internet (como deberían), solo publica NOTICIAS FALSAS!", escribió a finales de junio.