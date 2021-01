El mundo clama por la democracia en EEUU tras el asalto al Capitolio

Mandatarios, líderes y organizaciones de todo el mundo mostraron este miércoles su estupor, asombro e indignación ante el extraordinario asalto al Capitolio por parte de seguidores del presidente Donald Trump, que concluyó con una fallecida por un disparo de las fuerzas de seguridad y otras tres por urgencias médicas, y numerosos destrozos en la sede del Legislativo.

El asalto al Capitolio se produjo cuando ambas cámaras celebraban una sesión para corroborar la victoria electoral del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre pasado.

La sesión se tuvo que suspender pero retomó su actividad horas después para, como dijo en la reapertura el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, mostrar que los insurrectos "no han ganado".

And we will always be grateful for the men and women who stayed at their post to defend this historic place. To those who wreaked havoc in our Capitol today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the People's House. pic.twitter.com/ytErRKnk4O — Mike Pence (@Mike_Pence) January 7, 2021

El rechazo unánime no se hizo esperar y la vergüenza y la conmoción recorrieron el mundo ante las imágenes de una turba de manifestantes violentos en la sede del Poder Legislativo estadounidense.

Tras el hecho, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, señaló que sus compatriotas "están gravemente preocupados y entristecidos por el ataque a la democracia en Estados Unidos, el aliado más cercano y vecino. La violencia nunca triunfará al anular la voluntad del pueblo".

Canadians are deeply disturbed and saddened by the attack on democracy in the United States, our closest ally and neighbour. Violence will never succeed in overruling the will of the people. Democracy in the US must be upheld - and it will be. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 6, 2021

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó las escenas de Washington de "impactantes" y enfatizó que "se debe respetar el resultado de esta elección democrática".

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

El repudio a la violencia -que se saldó con la muerte de una mujer- llegó también por parte del primer ministro británico, Boris Johnson, aliado de Trump y quien calificó de "vergonzosas escenas" el asalto al Capitolio y reclamó un traspaso "pacífico y ordenado del poder" en ese país.

"Escenas vergonzosas en el Congreso de EE.UU. (...) Estados Unidos simboliza la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya un traspaso pacífico y ordenado de poder", escribió Johnson en su cuenta de Twitter.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Trump había instado a sus aliados a interferir en ese proceso y a su vicepresidente, Mike Pence, a arrogarse un poder que no le otorga la Constitución; además arengó a sus simpatizantes a que siguieran luchando durante un mitin por la mañana en Washington.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo seguir con "preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington" y mostró su confianza "en la fortaleza de la democracia de EE.UU".

Sánchez también señaló que con la nueva Presidencia de Joe Biden, Estados Unidos "superará la etapa de crispación uniendo al pueblo estadounidense".

I am following with concern the news that are coming from Capitol Hill in Washington. I trust in the strength of America's democracy.

The new Presidency of @JoeBiden will overcome this time of tension, uniting the American people. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 6, 2021

Siguiendo la estela de mensajes en Twitter, el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, calificó el asalto de "grave atentado contra la democracia", y recalcó que "la voluntad y el voto del pueblo estadounidense deben ser respetadas".

The violent acts against American institutions are a grave attack against democracy. I condemn them. The American people's will and vote must be respected — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 6, 2021

La conmoción fue el sentimiento mayoritario entre los mandatarios, como manifestó el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en su Twitter, donde calificó el suceso de "vergüenza democrática" y pidió el cese de este "ataque a las libertades".

"Estoy siguiendo con gran preocupación lo que está sucediendo en Washington. La violencia es incompatible con el ejercicio de los derechos políticos y las libertades democráticas. Confío en la solidez y fortaleza de las instituciones de Estados Unidos", escribió el primer ministro.

I am following what is happening in #Washington with great concern. Violence is incompatible with the exercise of democratic rights and freedoms. I am confident in the strength and robustness of the institutions of the United States. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

Desde el corazón de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadió: "Creo en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidenses.

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Atónito se mostró el canciller de Austria, el conservador Sebastian Kurz: "Conmocionado por las escenas en Washington. Este es un asalto inaceptable a la democracia. Debe asegurarse una transferencia de poder pacífica y ordenada".

Shocked by the scenes in Washington, D.C. This is an unacceptable assault on democracy. A peaceful and orderly transfer of power must be ensured. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 6, 2021

"Imágenes inquietantes" para el primer ministro de Portugal, António Costa, que pidió respetar el resultado de las elecciones "con una transición pacífica y ordenada del poder".

I am following developments in #Washington with concern. Disturbing scenes. The outcome of the elections must be respected, with a peaceful and orderly transfer of power. I have trust in the strength of the democratic institutions in the #USA. — António Costa (@antoniocostapm) January 6, 2021

Y, aunque el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyanskiy, también condenó "la violencia de cualquier tipo", lanzó esta pregunta al aire: "¿Por qué se llama "al asalto de los manifestantes del #Capitolio estadounidense terrorismo doméstico y eventos similares y mucho más sangrientos en Kiev en 2014 "revolución de la dignidad?".

I share your feelings, dear Ravi, and condemn violence of any kind, just one question: why do you call storming by protestors of US #Capitol “domestic terrorism” and similar and much more bloody events in Kiev in 2014 “revolution of dignity”? #WashingtonDC #DoubleStandards https://t.co/41W2eGMxRU — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) January 6, 2021

VENEZUELA: PADECEN LO MISMO QUE HAN GENERADO

Otro tono discordante de la jornada llegó desde Venezuela. A pesar de señalar su preocupación por los hechos y esperar el cese de la violencia, la Cancillería venezolana expresó en un breve comunicado que "con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión".

El Ejecutivo de Nicolás Maduro también "condena la polarización política y la espiral de violencia" que, a su juicio, "no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de Estados Unidos".

#COMUNICADO | Venezuela condena polarización política y espiral de violencia en EEUU#ANPatriota https://t.co/QW0kmojrh0 — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) January 7, 2021

Por otra parte, sus vecinos latinoamericanos, como Chile, Ecuador o Costa Rica, mostraron su confianza en las instituciones estadounidenses.

El país centroamericano reiteró su condena a la violencia y expresó su confianza en "la solidez histórica de la institucionalidad democrática de los Estados Unidos de América, así como en el profundo sentimiento de respeto por el Estado de Derecho".

Un mensaje parecido lanzó el presidente chileno, Sebastián Piñera, que también condenó "la violencia e indebida interferencia con las instituciones constitucionales" estadounidenses; mientras que el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, confió en que "los valores democráticos" de Estados Unidos "prevalecerán frente a cualquier intento de menoscabar sus instituciones".

Chile rechaza las acciones destinadas a alterar proceso democrático en EEUU y condena la violencia e indebida interferencia con las instituciones constitucionales



Chile confía en la solidez de la democracia estadounidense para garantizar el imperio de la ley y estado de derecho. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 6, 2021

Manifestamos nuestro más profundo rechazo ante los hechos de violencia ocurridos en el día de hoy en Congreso de los Estados Unidos, confiando en que los valores democráticos de esa nación prevalecerán frente a cualquier intento de menoscabar sus instituciones. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) January 7, 2021

El presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó su "solidaridad y respaldo a los honorables miembros del Congreso y a todas las instituciones", en un mensaje de rechazo en su cuenta de Twitter en el que reiteró también su confianza en las instituciones estadounidenses.

Rechazamos los actos de violencia presentados el día de hoy durante el acto de conteo del voto del colegio electoral en el Congreso de los Estados Unidos y manifiesto mi solidaridad y respaldo a los honorables miembros del Congreso y a todas las instituciones. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 6, 2021

El mandatario argentino, Alberto Fernández, repudió "los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso" de Estados Unidos y sostuvo su "más firme respaldo" al presidente electo, Joe Biden.

Manifestamos nuestro repudio a los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso ocurridos hoy en Washington DC. Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al Presidente electo @JoeBiden. pic.twitter.com/HRbBxsOl9z — Alberto Fernández (@alferdez) January 6, 2021

Asimismo, autoridades de Brasil, entre ellos el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, repudiaron el asalto y pidieron que se respete la democracia, mientras el mandatario del país, Jair Bolsonaro, mantuvo silencio.

Por su parte, el nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, llamó a respetar la democracia y recalcó que 2021 "tiene que ser el año de sanar las diferencias".

Pierluisi se sumaba así a las decenas de llamadas a la calma y a la defensa de la democracia que recorrieron hoy a todo el mundo, en un momento de alta crispación en EE.UU, ante la confirmación de Joe Biden como presidente del país.

Dentro de Estados Unidos, ex presidentes, congresistas y otros líderes políticos, tanto demócratas como republicanos, condenaron este miércoles la toma del Capitolio por una turba de partidarios del presidente Donald Trump, al que algunos responsabilizaron de lo ocurrido y pidieron someter a un juicio político.