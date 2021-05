Gobierno de Biden reunirá a familias migrantes separadas desde esta semana

El gobierno del presidente Joe Biden comenzará esta semana a reunir a familias migrantes separadas durante la anterior Administración y juntará mañana martes a cuatro distanciadas en 2017 y 2018, indicó este lunes el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

En una entrevista en la cadena de televisión CBS, Mayorkas explicó que en estas cuatro familias hay un niño separado de sus progrenitores cuando tenía tres años. También habló de una madre mexicana y otra hondureña, pero no dio más detalles del resto.

"Esto es apenas el comienzo", señaló Mayorkas en una declaración distribuida después por la Casa Blanca. "Reuniremos este primer grupo de familias, y muchas más seguirán. Reconocemos la importancia de dar a estas familias la estabilidad y los recursos que necesitan para recuperarse", añadió.

El gobierno de Biden calcula que más de mil familias fueron separadas como parte de un programa del gobierno de Donald Trump para contener la migración ilegal, y por el cual más de 5.000 de niños fueron distribuidos en diferentes sitios en el país, al tiempo que muchas de sus familias fueron deportadas.

The Family Reunification Task Force has been working day and night to address the prior administration’s cruel separation of children from their parents. I’m proud to announce we will begin to reunite the first of those families. https://t.co/zNugQ1aFWf pic.twitter.com/7Z6wMie3wi