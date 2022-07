Biden sigue con Covid-19 pero "continúa sintiéndose bien", según su médico

El presidente de EE.UU., Joe Biden, nuevamente dio positivo en una prueba del Covid-19 este domingo, luego que la Casa Blanca anunciara ayer que otro test confirmaba que aún tiene la enfermedad, explicó su médico Kevin O'Connor en un comunicado.

Según su doctor, el mandatario "continúa sintiéndose bien" y sigue trabajando desde la residencia de la mansión presidencial para mantenerse en aislamiento y no contagiar a otros. Además, consideró que el resultado positivo de la prueba de Covid-19 llega "sin sorpresas" porque Biden ayer dio positivo.

La Casa Blanca anunció el pasado 21 de julio que el mandatario se había contagiado de Covid-19 y el 27 de julio salió del aislamiento tras dar negativo. Sin embargo, tras dar negativo durante cuatro días consecutivos, ayer una prueba de antígenos mostró que el virus aún estaba presente en su organismo.

O'Connor ha atribuido el resultado positivo de Biden a los efectos del medicamento antirretrovírico oral Paxlovid que tomó durante cinco días para ayudar con los síntomas de la enfermedad, explicando que esa pastilla puede tener un "efecto rebote", que es el que está experimentando el presidente de 79 años, y quien recibió las dos dosis de la vacuna y otras dos de refuerzo.

Las autoridades sanitarias de EE.UU. reconocieron en mayo que Paxlovid, un medicamento fabricado por Pfizer, puede provocar un efecto "rebote" pero siguen recomendando su uso para adultos y mayores de 12 años, el cual puede producirse entre 2 y 8 días después de su recuperación inicial y se manifiesta con la reaparición de síntomas o el resultado positivo de un test.

Como el virus todavía está presente en el cuerpo de Biden, la Casa Blanca ha suspendido dos viajes que tenía programados para los próximos días, uno a Delaware y otro a Michigan. Además, tuvo que suspender una visita que tenía planeada hacer el sábado a un grupo de veteranos de guerra que está protestando fuera del Capitolio porque los republicanos bloquearon esta semana la aprobación de un proyecto de ley que ayudaría a aquellos que han estado expuestos a agentes tóxicos durante su servicio en las Fuerzas Armadas.

I'd planned to stop by the Capitol and visit families fighting to pass burn pits legislation. COVID got in the way, so I FaceTimed them and sent some pizza.



It’s our sacred obligation to care for our veterans. I won’t stop fighting alongside them to get this bill passed. pic.twitter.com/6vURnVSuC9