Tras ataques en Kabul, Biden advierte al Estado Islámico que "haremos que paguen"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este jueves venganza contra los autores de los ataques contra el aeropuerto de Kabul, a quienes aseguró que perseguirá y hará pagar por los atentados.

Así se expresó en un discurso a la nación desde la Casa Blanca, después de que 12 soldados estadounidenses murieran y otros 15 resultaran heridos, durante los atentados en las cercanías del aeropuerto de Kabul, que el grupo Estado Islámico (EI) reivindicó más tarde.

"Los perseguiremos y haremos que lo paguen", prometió el mandatario, visiblemente emocionado, adelantando luego que pidió a los jefes de las Fuerzas Armadas que elaboren diferentes planes para atacar enclaves del EI, indicando que saben "quiénes son".

Biden reiteró que EEUU continuará con la evacuación ya que los "terroristas no van a ganar", y aunque los comandantes no lo han solicitado, se mostró abierto a enviar más tropas para garantizar la misión: "He instruido a los militares, que si necesitan fuerzas adicionales, lo aprobaré".

El Pentágono ha señalado que actualmente hay 5.000 personas dentro del aeropuerto esperando abordar uno de los aviones de evacuación.

El ataque se produce a cinco días de la fecha marcada por el propio Biden para el final de la misión de evacuación y la retirada de tropas de Afganistán, el 31 de agosto, y se trata del primer atentado mortal sufrido por tropas estadounidenses en Afganistán desde febrero de 2020.