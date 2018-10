Trump felicitó al Senado por ratificar a su polémico candidato al Supremo

El presidente estadounidense, Donald Trump, aplaudió este sábado al Senado de EE.UU. por ratificar a su nominado, Brett Kavanaugh, para el Tribunal Supremo, después de una reñida votación (50-48) que dio luz verde a la candidatura del magistrado.

"Aplaudo y felicito al Senado de EE.UU. por confirmar a nuestro GRAN NOMINADO, el juez Brett Kavanaugh, para el Tribunal Supremo. Más tarde, hoy, firmaré su comisión de nombramiento y él jurará (su cargo) oficialmente. ¡Muy emocionante!", apuntó Trump en su cuenta oficial de Twitter minutos después de la votación.

Trump ha apoyado en reiteradas ocasiones a Kavanaugh, acusado en las últimas semanas de presuntamente abusar sexualmente de por lo menos tres mujeres.

Poco antes de la votación en el Senado, el presidente aseguró en declaraciones a los periodistas que el juez es "una persona extraordinaria, un gran talento".

"Nos hará sentir muy orgullosos", apuntó Trump antes de embarcar el avión presidencial en dirección a un evento en el estado de Kansas.

La Casa Blanca se sumó a las felicitaciones hacia el Senado y recalcó que Kavanaugh jurará oficialmente su cargo "hoy más tarde", de acuerdo a un comunicado de un portavoz de la oficina presidencial, Raj Shah.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!