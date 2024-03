Alberto Chang fue detenido en Malta por fraude

El fundador del Grupo Arcano, Alberto Chang Rajii, fue detenido en Malta tras ser acusado por un fraude con una tarjeta de crédito.

Según el medio MaltaToday, la policía recibió una denuncia de una víctima maltesa que señaló que recibió una notificación en su celular sobre un gasto de más de 500 euros desde un hotel en el que no se encontraba.

Foto: Captura

Tras las primeras indagatorias, desde el hotel indicaron que la transacción había sido realizada por Chang, quien habría tenido una tarjeta de crédito virtual coincidente con el de la víctima en su teléfono.

El citado medio reveló que se descubrió una "cantidad sustancial de otras transacciones sospechosas, junto con un informe de fraude de otro hotel en 2022".

Chang, de 50 años, fue puesto a disposición de la justicia este viernes, donde declaró que "actualmente estoy jubilado. Yo era un inversor financiero".

En el tribunal se acusó al inversor chileno de haber defraudado a un hotel por más de 5.000 euros y haber obtenido una ganancia fraudulenta de magnitud similar, hace dos años; también se le imputa haber tomado fraudulentamente más de 5.000 euros de un empresario maltés.

Además, fue acusado de hurto agravado, por haber sido encontrado en posesión de elementos utilizados para fraude y por utilizar de manera fraudulenta un "instrumento de pago incorpóreo distinto del efectivo" falso, es decir, una copia clonada del tarjeta de crédito de la víctima.

Desde la defensa de Chang, quien se declaró no culpable, se informó que no se pediría libertad bajo fianza, ya que no cuenta con un domicilio fijo, "es extranjero y no tiene dinero", dijo la abogada Ilona Schembri al magistrado.

Alberto Chang fue acusado en 2015 de una millonaria estafa en Chile, por un modelo de esquema piramidal que habría afectado a cerca de mil personas. Un año después, antes que fuera requerido por la justicia, éste huyó a Europa y se radicó en Malta, país que rechazó en 2018 la solicitud de extradición.