Zelenski: Ucrania está cansada pero vencerá

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, admitió hoy que Ucrania "está cansada" tras cinco meses de contraofensiva, pero insistió en la victoria de su país y pidió a Occidente más ayuda para frenar el avance ruso en el este del país.

"Ha pasado el tiempo y la gente está cansada. Todos se cansan. Es algo comprensible. Pero no estamos en una situación desesperada", afirmó en rueda de prensa tras reunirse en Kiev con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Reconoció que "Rusia controla el espacio aéreo", pero eso es algo para lo que existen "soluciones rápidas" como el incremento de la defensa antiaérea.

En ese sentido, insistió en la importancia de cooperar con Occidente para fortalecer la defensa antiaérea y desbloquear el cielo para "permitir a nuestros muchachos avanzar" en la contraofensiva.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea trajo hoy a la capital ucraniana un mensaje de optimismo, al destacar que Kiev ha logrado "progresos excelentes" en su camino hacia una eventual adhesión a la UE.

"Es algo impresionante de ver y lo atestiguaremos la próxima semana cuando la Comisión presente su informe sobre ampliación", dijo en el marco de su sexta visita a Ucrania desde el inicio de la guerra.

Von der Leyen destacó que Ucrania se está "reformando profundamente" en medio de una guerra "existencial" y citó, en particular, la reforma del sistema judicial y las medidas para reducir el poder de los oligarcas y combatir el blanqueo de capitales.

"Confío en que Ucrania podrá lograr su ambiciosa meta de pasar a la siguiente etapa en el proceso de adhesión", añadió.

Está previsto que la Comisión Europea presente el próximo miércoles un informe sobre los progresos conseguidos por los países candidatos a integrarse en la UE en un futuro, con la incógnita de si Bruselas recomendará abrir las negociaciones de adhesión de Ucrania.



