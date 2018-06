Mujer se intentó tomar una selfie con su marido y murió

Una mujer de la India quería tomarse una selfie inolvidable y, trágicamente, lo logró. Sarita Chauhan, de 35 años, quiso inmortalizarse con su marido en un cerro en la localidad de Matheran, cerca de Mumbai.

Sarita se tomó la última autofoto de su vida y se precipitó por un acantilado de 270 metros de altura, muriendo al instante, según informa The Hindu. Todo se produjo por culpa de las condiciones climáticas.

"Su marido nos dijo que perdió el equilibrio debido a las fuertes corrientes de viento y cayó del acantilado", detalló un oficial de policía de Matheran. El hecho ocurrió el martes de la semana pasada y el cuerpo apareció recién el miércoles.

El viudo, Ram Mohan Chauhan, contó que se estaban tomando una foto en Louisa Point cuando ocurrió la desgracia. La pareja había viajado de vacaciones con sus tres hijos que quedaron huérfanos por una selfie.

