Ataques israelíes dejan en Gaza otros 85 muertos en las últimas 24 horas

Los ataques israelíes de las últimas 24 horas en la Franja de Gaza han dejado al menos 85 nuevos muertos y 200 heridos, según las cifras publicadas este martes por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás.

Así, en el día 228 de guerra, el número total de muertos llega ya a 35.647 y el de heridos a 79.852, aunque las autoridades palestinas insisten en que las cifras son mucho más altas, puesto que no incluyen a los miles de desaparecidos que siguen aún bajo los escombros.

La ciudad de Rafah, en el extremo sur de la Franja, de donde al menos 800.000 personas ya han huido tras la llegada de las tropas israelíes, sigue bajo ataques aéreos y también de artillería, según indicaron fuentes locales a EFE.

"En las últimas 24 horas llegaron al Hospital Especializado de Kuwait en Rafah al menos cinco personas muertas, entre ellos tres niños, y once heridos por bombardeos en una casa residencial, en zonas cercanas a dos mezquitas y en una escuela", indicaron estas mismas fuentes.

El asedio israelí al centro hospitalario de Al Awda en Yabalia, al norte del enclave, sigue sin cesar, tal y como detalla el director en funciones del centro, Mohamad Salha, a EFE, que denuncia tiroteos y bombardeos en los edificios de este hospital y las casas cercanas desde primera hora de esta mañana.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó hoy en su cuenta de X que al menos 22 pacientes y más de 148 miembros del hospital siguen atrapados en las instalaciones de donde el Ejército no les deja salir.

Al-Awda Hospital in northern #Gaza has been under siege since 19 May, with no one allowed to leave or enter; 148 hospital staff, 22 patients and their companions are still trapped inside.



Medical staff inside the hospital reported an attack on 20 May, with snipers aiming at the…