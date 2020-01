Estados Unidos condenó la "negligencia" de Irán al derribar el avión ucraniano

Estados Unidos condenó este sábado la "negligencia" y el "horrible error" de Irán después de que ese país admitiera que derribó accidentalmente un avión ucraniano con 176 personas a bordo, e instó a Teherán a "empezar a comportarse como un país normal".

"Esta es una tragedia terrible. Irán cometió un error horrible", dijo a Efe un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, al ser preguntado por la admisión de Irán.

"La negligencia de Irán ha tenido de nuevo consecuencias devastadoras. Es más importante que nunca que Irán abandone sus ambiciones negligentes y empiece a comportarse como un país normal", agregó la fuente.

Ese comunicado supuso la única reacción directa de Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, guardó silencio sobre el anuncio de Irán a pesar de que tuiteó para defender de nuevo su decisión de matar al general iraní Qasem Soleimaní la semana pasada en Bagdad.

El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, respondió indirectamente al tema en otro tuit, al publicar un vídeo que parecía mostrar las protestas de cientos de iraníes este sábado en Teherán tras el derribo del avión, donde se corearon fuertes lemas contra el sistema islámico y la Guardia Revolucionaria.

"La voz del pueblo iraní está clara. Están hartos de las mentiras del régimen, de su corrupción, su ineptitud y la brutalidad de los Guardianes de la Revolución bajo la cleptocracia", escribió Pompeo, citando la cuenta de Twitter del ayatolá Alí Jameneí.

The voice of the Iranian people is clear. They are fed up with the regime’s lies, corruption, ineptitude, and brutality of the IRGC under @khamenei_ir's kleptocracy. We stand with the Iranian people who deserve a better future. pic.twitter.com/tBOjv9XsIG