Irán criticó el Nobel de la Paz obtenido por Narges Mohammadi

El Gobierno de Irán condenó la concesión del Premio Nobel de la Paz a la periodista Narges Mohammadi y lo calificó "como un acto político" y una medida de "presión" de Occidente.

"La decisión del Comité del Nobel de la Paz es un acto político en línea con la política intervencionista y antiiraní de algunos gobiernos europeos", dijo el vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, en un comunicado.

El diplomático afirmó que se trata de otra "medida de presión de Occidente" contra Irán y que se suma al "terrorismo económico e inhumano" que ha sufrido el país "durante más de cuatro décadas".

Kananí afirmó que Mohammadi ha sido condenada por "repetidamente violar la ley y cometer actos criminales", por lo que la concesión del premio supone una "desviación de los objetivos originales del Nobel de la Paz".

"Irán, como uno de los fundadores de Naciones Unidas, siempre trabaja para alcanzar la paz en la esfera regional y global", aseguró el portavoz.

El Comité Nobel noruego anunció este viernes la concesión del prestigioso galardón a Mohammadi "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos".

El Nobel vinculó además el activismo de Mohammadi con las protestas desatadas el año pasado tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico. "El lema adoptado por los manifestantes -"Mujer, vida, libertad"- expresa de manera acertada la dedicación y el trabajo de Narges Mohammadi", indicó el comité noruego.

2023 #NobelPeacePrize laureate Narges Mohammadi’s brave struggle has come with tremendous personal costs. The Iranian regime has arrested her 13 times, convicted her five times, and sentenced her to a total of 31 years in prison and 154 lashes. Mohammadi is still in prison. pic.twitter.com/ooDEZAVX01