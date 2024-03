Adulta mayor se salvó de ser secuestrada por Hamás tras mencionar a Messi

Una adulta mayor de nacionalidad argentina, se salvó de ser secuestrada por la agrupación terrorista Hamás tras nombrar al futbolista Lionel Messi.

Todo ocurrió cuando el pasado 06 de octubre, un grupo secuestró a ocho miembros de su familia en la localidad de Nir Oz, fronteriza con Gaza.

Fue entonces cuando Ester Cuño, de 90 años, intentó comunicarse con uno de ellos, pese a no hablar su idioma. La anciana, que tampoco dominaba muy bien el hebreo, le dijo que ella era de Argentina, y para ayudarlo a entender, nombró a la reconocida figura del fútbol.

"Le digo '¿vos miras fútbol?', y entonces me dice 'sí, futbol me gusta'. Entonces le digo 'yo soy de donde es Messi', a lo que me dice '¡¿Messi?! A mí me gusta Messi", explicó Cuño.

A partir de ese momento todo dio un giro inesperado, ya que el sujeto le pasó la escopeta que cargaba y le hizo hacer un gesto amigable para sacarse una foto con ella, antes de irse.

"Yo creo que por él me salvé", aseguró la adulta mayor que aprovechó de hacer un llamado al mismo sujeto para que puedan liberar a sus nietos que fueron secuestrados por la agrupación.